- Oana Zavoranu a facut primele declarații, dupa ce cancan.ro anunța ca actrița ar fi fost in mijlocul unui scandal monstru cu presupusa amanta a soțului ei. Recent, Alex Ashraf ii declara public iubirea soției sale.Cancan scrie ca Oana Zavoranu și presupusa amanta a soțului ei și-ar fi aruncat cuvinte…

- Victor Dorobanțu, magicianul și actorul roman care interpreteaza rolul The Thing, „mana” misterioasa din popularul serial „Wednesday”, dezvaluie, intr-un interviu exclusiv Spynews.ro care au fost cele mai grele momente din viața lui, dar și care este cheia succesului, pentru el.

- Horoscop iulie 2023 Cristina Demetrescu. Ce se intampla in viața Berbecilor. Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul pentru luna iulie 2023. In viața anumitor zodii, banii sunt pe primul loc, dar și rezolvarea de probleme. Cristina Demetrescu spune ca luna iulie 2023 aduce niște schimbari referitoare…

- Gazeta Sporturilor a lansat revista „Rapid 100. O suta de motive sa iubești Rapid”, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la inființarea trupei din cartierul Giulești. Iar Marius Șumudica (52 de ani), fost jucator și antrenor al alb-vișiniilor, a acordat un interviu pentru GSP.ro, in care a vorbit despre…

- Clipe grele pentru Ramona Manole! Una dintre cele mai importante persoane din viața ei, cea care i-a dat viața, a ajuns de urgența la spital. Ce a pațit Viorica Rudareasa și ce mesaj a transmis fiica ei pe rețelele de socializare in miez de noapte.

- Recent incoronata, Camilla reprezinta unul dintre subiectele principale ale ziarelor straine mondene – și nu numai. Oamenii de rand sunt interesați sa afle cat mai multe detalii despre cea care a devenit Regina a Marii Britanii. In circumstanțele date, in atenția publicului a revenit boala cumplita…

- Cu ochii in lacrimi, Mirabela Dauer a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, realizat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre persoana care i-a fost alaturi in cele mai grele momente din viața. Ce dezvaluiri a facut artista.