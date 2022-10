Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila și Alexandru Ogica iși sarbatoresc aniversarea a 8 ani de relație, in Maldive. Influencerița a plecat intr-o vacanța romantica alaturi de soțul ei chiar in perioada in care implinesc 8 ani impreuna, iar tanarul iși sarbatorește și ziua de naștere.

- Adela Popescu a implinit frumoasa varsta de 36 de ani. Mamica a trei copii, celebra prezentatoare are o cariera de succes in televiziune. Insa, ea s-a lansat pentru prima data in actorie, acolo unde s-a cunoscut cu Radu Valcan, soțul sau. Cei doi impart o relație de mai bine de 12 ani. Printre cele…

- Cleopatra Stratan este sarbatorita zile de astazi. Celebra artista a schimbat prefixul, implinind frumoasa varsta de 20 de ani. Aceasta a ales sa iși petreaca onomastica departe de casa, așa ca și-a indeplinit dorința și a plecat alaturi de soțul ei in Paris, Franța. Și cum o ocazie atat de speciala…

- Narcisa Birjaru, caștigatoarea sezonului 9 Chefi la cuțite, și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine de colecție alaturi de soțul sau. Hai sa vezi cum arata acum tanara, dar și ce mesaj i-a transmis barbatului alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Larisa Udila radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca peste cateva zile iși va creștina micuțul. Fanii au fost curioși sa afle daca nunta brunetei cu soțul ei, Alexandru Ogica, va avea loc in aceeași zi. Iata ce a marturisit vedeta pe rețelele de socializare!

- Dorian Popa este unul dintre sarbatoriții showbizului de astazi. Artistul a implinit frumoasa varsta de 34 de ani și se simte foarte recunoscator pentru tot ceea ce are. Iubita lui, Babs, i-a transmis un mesaj din suflet partenerului ei de viața.

- Zi de sarbatoare in familia lui Mihai Bendeac! Danuț Bendeac iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar actorul nu a putut trece peste aceasta zi speciala, motiv pentru care a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant și o fotografie cu tatal sau. Iata ce i-a transmis juratul de la iUmor!