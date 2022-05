Larisa Udila iți dorește de fiecare data sa arate in cea mai buna forma a ei și este adepta schimbarilor majore. Vedeta a mers in cabinetul medicului estetician pentru noi proceduri invazive. De data aceasta, frumoasa șatena a apelat la un tratament la nivelul feței și are de gand sa-și injecteze și buzele cu acid hialuronic.