Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache și Cristian Chirița formeaza cel mai senzațional cuplu din sport, astfel ca niciunul dintre ei nu se mai ferește de lumina reflectoarelor sau de ochii lumii. Mai mult, ei s-au afișat pentru prima data pe rețelele sociale intr-o ipostaza extrem de tandra, exprimand dragostea și pasiunea…

- Larisa Iordache este una dintre cele mai apreciate gimnaste romane. Șatena a fost prezenta recent la un eveniment organizat intr-o clinica stomatologica din Capitala și ne-a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Vedeta a vorbit despre complexele din cauza danturii, dar și despre frica…

- Vara anului 2022 a fost cea mai grea pentru Larisa Iordache, iar asta dupa ce fosta gimnasta de performanța și-a pierdut mama. Se știe deja ca femeia care i-a dat viața a trecut in neființa dupa o perioada lunga in care s-a luptat cu boala. Iata noul mesaj postat in urma cu puțin timp de Larisa Iordache…

- Larisa Iordache și Cristian Chirița sunt impreuna de cateva luni. Cei doi și-au dorit sa iși țina relația departe de ochii curioșilor, spunand ca nu erau siguri daca lucrurile vor funcționa intre ei. De atunci, fosta gimnasta și iubitul ei sunt de nedesparțit.

- Larisa Iordache și Cristian Chirița au o relație serioasa și iși doresc sa faca pasul cel mare. Cu toate ca fosta gimnasta iși dorește sa imbrace rochia de mireasa, spune ca nu se grabește cu cererea in casatorie și așteapta momentul potrivit, in care și iubitul ei sa fie pregatit.

- Dupa ce a facut echipa cu Larisa Iordache la America Express, Diana Bulimar revine pe micul ecran tot intr-o emisiune de la Antena 1. Fosta gimnasta s-a numarat printre concurenții din noul sezon al emisiunii “Poftiți pe la noi”. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Diana Bulimar ne-a…

- Oana Monea, ispita din sezonul 7 Insula Iubirii, s-a lasat filmata in ipostaze romantice alaturi de noul iubit. Un lucru este evident, tanara este mai fericita ca niciodata in brațele partenerului sau.

- Recent, o fosta ispita de la Insula Iubirii a incercat sa se sinucida și a fost salvata, in ultima clipa, de iubitul ei, care a dus-o de urgența la spital. Maria Ilioiu a declarat, ulterior, ca depresia a impins-o spre un un astfel de gest. Maria Ilioiu spune ca a intrat intr-o depresie adanca, iar…