- Viorel Lis a fost operat de urgența astazi și se afla la terapie intensiva. Oana, soția fostului edil al Capitalei, a declarat ca i s-a pus stent la inima și este sub supravegherea medicilor.In aceasta dimineața, Viorel Lis a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a simțit foarte rau. Soția sa a povestit…

- Ana Maria Mocanu a plecat pentru o zi in Marea Britanie, dar a ajuns sa stea trei, din cauza unui incident pe care il descrie drept coșmarul vieții ei. Fosta asistenta TV a fost lasata in aeroport, in timp ce bagajul ei a fost trimis in țara cu zborul in care trebuia sa se afle și ea.

- Viorel Lis trece prin momente grele din cauza problemelor de sanatate. In exclusivitate pentru Antena Stars, fostul primar a marturisit cum se simte dupa ce a ajuns de urgența la spital din cauza unei arsuri in zona piciorului. Care este starea acestuia.

- Brigitte Pastrama nu a mai rezistat și a izbucnit in lacrimi la TV. Fosta soție a lui Ilie Nastase și actualul ei soț, Florin Pastrama, au avut mari probleme dupa ce au vandut maști contrafacute. Celebra casa de moda Louis Vuitton cere daune celor doi soți.Reprezentanții casei de moda Louis Vuitton…

- Marian Corcheș, iubitul lui Carmen de la Salciua, e in sfarșit un barbat liber din punct de vedere legal, asta deoarece partenerul cantareței a divorțat de fosta lui soție, Bianca! Separarea s-a produs mai rapid decat s-ar fi așteptat, asta pentru ca barbatul a decis sa-și asume el vina și sa termine…