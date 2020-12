Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Larisa Iordache, 24 de ani, a castigat patru medalii, doua de aur și doua de argint, la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), noteaza Agerpres.Larisa Iordache a cucerit, duminica, medalia de aur la sol cu 13,450. Sportiva noastra, care in calificari a avut…

- Echipa Romaniei a obtinut medaliile de argint la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), sambata, dupa ce dominase calificarile de joi. Romania (Larisa Iordache, Ioana Stanciulescu, Silvia Sfiringu, Antonia Duta, Daniela Trica) a totalizat 154,496 puncte, fiind…

- Dupa trei ani și o luna de la accidentarea suferita la piciorul stang, la Campionatele Mondiale de gimnastica de la Montreal, Larisa Iordache a concurat din nou. S-a intamplat in acest weekend, la Campionatele Naționale, de la Ploiești. Aceasta a participat in afara concursului pentru a vedea nivelul…