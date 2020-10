Larisa Iordache are coronavirus. Gimnasta se pregătea să revină după o pauză de 3 ani Larisa Iordache a anuntat, miercuri, ca a fost testata pozitiv la COVID-19. Sportiva in varsta de 24 a intrat in izolare pentru doua saptamani, iar starea ei de sanatate este buna. Larisa Iordache și-a anunțat revenirea in gimnastica dupa o absența de trei ani, perioada in care a suferit trei operații. La Mondialele de gimnastica din 2017 a suferit o ruptura de tendon ahilian stang. „Gimnastica m-a invatat sa fiu o persoana … pozitiva! Asteptam un test pozitiv la verificarea de la Izvorani unde trebuia sa concurez pentru prima data dupa trei ani! Pregatita, cu ambitie si multa determinare alaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

