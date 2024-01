Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache a avut un an frumos, iar acum este pregatita pentru și mai multe realizari. In 2023 l-a cunoscut pe iubitul ei, Cristian Chirița, barbat cu care iși dorește sa intemeieze o familie.

- Un fotbalist roman și-a facut curaj și i-a adresat marea intrebare iubitei sale. Cei doi se afla in Dubai, acolo unde s-au și logodit. Primele imagini cu cei doi, dupa acest moment important din viața lor.

- Chiar daca a intrat in casa Mireasa pentru a-și gasi jumatatea, și-a cunoscut iubitul in afara competiției. O fosta concurenta a fost ceruta in casatorie de curand, in vacanța din Paris. Primele imagini cu cei doi, dupa ce s-au logodit.

- Larisa Iordache și iubitul ei, Cristian Chirița au o relație frumoasa și serioasa. Cei doi au avut ganduri mari inca de la inceput și prefera sa nu-și piarda timpul, daca lucrurile nu sunt ce așa cum iși doresc. Gimnasta considera ca cererea in casatorie va veni la momentul oportun și nu vrea sa grabeasca…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni alta decat Larisa Iordache, fosta gimnasta de la noi. Iata cum a fost suprins, de aceasta data, fosta sportiva de catre PAPARAZZI SpyNews.ro, cand credea ca nimeni nu o vede. Fiți pe…

- Larisa Iordache și Cristian Chirița formeaza cel mai senzațional cuplu din sport, astfel ca niciunul dintre ei nu se mai ferește de lumina reflectoarelor sau de ochii lumii. Mai mult, ei s-au afișat pentru prima data pe rețelele sociale intr-o ipostaza extrem de tandra, exprimand dragostea și pasiunea…

- Larisa Iordache și Cristian Chirița sunt impreuna de cateva luni. Cei doi și-au dorit sa iși țina relația departe de ochii curioșilor, spunand ca nu erau siguri daca lucrurile vor funcționa intre ei. De atunci, fosta gimnasta și iubitul ei sunt de nedesparțit.