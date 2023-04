Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Dragulescu este insarcinata cu cel de-al treilea copil și traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Fosta soție a lui Marian Dragulescu a dezvaluit cum a reacționat sportivul atunci cand a aflat vestea. Cei doi, care au impreuna un baiat și o fata, au divorțat in urma cu mulți ani. Cu…

- Larisa Dragulescu, fosta soție a lui Marian Dragulescu, a anunțat recent ca e insarcinata cu al treilea copil. Vestea vine la patru luni de cand a divorțat de Marian Bogdan, cel de-al doilea soț, și la o luna de cand a facut dezvaluiri despre noul ei iubit. Acum, ea a explicat și care a fost reacția…

- Larisa Dragulescu, femeia cu care fostul gimnast Marian Dragulescu a fost casatorit in perioada 2006-2009, susține ca și-a lansat o afacere, in paralel cu activitatea pe care o duce pe renumita platforma OnlyFans.Astfel, Larisa și-a inaugurat un salon de infrumusețare, iar una dintre angajate…

- Larisa Dragulescu recunoaște ca iubește din nou dupa doua relații eșuate. De data aceasta este ceva mai discreta in privința relației sale, dar spune ca momentan nici ea nu știe concret daca este ceva de viitor.

- Larisa Dragulescu are un nou iubit la cateva luni de la divorțul de Marian Bogdan. Fosta soție a gimnastului a anunțat ca este intr-o noua relație și cu se ocupa barbatul cu care și-a refacut viața.Larisa Dragulescu anunța in urma cu cateva luni ca a divorțat de Marian Bogdan, barbatul cu care se casatorise…

- Larisa Dragulescu și-a gasit fericirea la doar patru luni de la divorțul de fostul soț, Marian Dragulescu. Relația roșcatei este inca la inceput, motiv pentru care este destul de rezervata și susține ca ar vrea sa-l cunoasca mai bine. Iata cu ce se ocupa noul ei partener!

- Larisa Dragulescu a anunțat ca s-a lansat in afaceri, insa nu a renunțat la conținutul indrazneț pe care il face pentru o platforma dedicata adulților. Fosta soție a lui Marian Dragulescu lucreaza alaturi de fiica sa. Larisa Dragulescu nu pierde timpul și cauta mereu metode de a face bani. Fosta soție…

- Larisa Dragulescu, fosta soție a lui Marian Dragulescu, a decis sa se lanseze in afaceri. Dupa ce a caștigat bani frumoși pe Only Fans și in continuare are succes, acum femeia a hotarat sa-și deschida și un business. Ne-a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro despre ce e vorba.