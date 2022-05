Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din seara aceasta de la Mireasa - Capriciile Iubirii, dragostea a plutit in aer la propriu! Dupa ce Yana și Andrei și-au oficializat relația, Larisa și Razvan pare sa fie urmatorul cuplu care face marele pas. Cei doi petrec din ce in ce mai mult timp impreuna. Iata ce au zis despre o posibila…

- Ana Maria, sora lui Andrei, a intervenit in noul conflict dintre doamna Mioara și Larisa la Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce dezvaluiri a facut aceasta despre motivul pentru care nu ar fi acceptat-o pe Sabrina in familia sa.

- Larisa este de o perioada buna de timp in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, insa se pare ca nimeni nu se potrivește cu ceea ce cauta ea, astfel ca vrea sa plece acasa. Mai mult decat atat, un alt motiv ar fi și dorul de cei dragi. Iata ce a declarat concurenta in cadrul show-ului TV!

- In ediția de astazi, Valentin de la Mireasa - Capriciile Iubirii a povestit ce planuri marețe are pentru relația cu Alina. Concurentul este extrem de fericit alaturi de iubita lui și are motive sa o faca cea mai indragita femeie din lume. Se pregatește acesta sa o ceara de soție pe concurenta!?

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, discuțiile nu se opresc sa apara. Prin urmare, Nora și Larisa au facut un schimb de replici dure, dupa ce Nora și-a intreținut familia și a colaborat cu mai multe ONG-uri din țara. Iata care a fost discuția aprinsa dintre cele doua concurente!

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, dorul și-a facut simțita prezența, mai ales pentru Larisa. Robert, concurentul care a parasit recent emisiunea și cu care aceasta a avut o relație de cateva zile, nu a mai ezitat și a sunat-o pe Larisa pentru a vedea cum este și a-și…

- Perneș a implinit 26 de ani, iar echipa de la Mireasa - Capriciile Iubirii i-a facut o surpriza de proporții. De ziua sa de naștere, concurentul din casa Mireasa a avut emoții puternice cand și-a vazut mama și sora pentru prima data, dupa mult timp.

- Sambata seara cuplurile din casa Mireasa- Capriciile Iubirii au avut parte de o distracție pe cinste, iar Larisa și Robert, care deși nu sunt impreuna se aflau printre ele. Robert i-a furat un sarut Larisei, iar concurenta a fost total șocata, deoarece nu se aștepta nicio secunda.