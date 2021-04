Larisa Bercea este cea mai cunoscuta dansatoare la bara din Romania, dar a dovedit ca are și alte pasiuni. Bruneta a venit in aceasta seara la ”Chefi la cuțite” și trecut mai departe cu doua cuțite, unul de la chef Florin Dumitrescu și unul de la preferatul ei, chef Catalin Scarlatescu. Tanara a recunoscut ca vrea sa fie in echipa burlacului din juriu, pentru ca nu ii este deloc indiferent.