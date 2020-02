Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul facea parte din "50 World Tour", inceput anul trecut, prin care artista isi promoveaza cel de-al 14-lea album de studio, "Papillon"."Sunt in Bucuresti, la hotel, si sunt profund intristata din cauza ca sunt nevoita sa va anunt ca spectacolul din aceasta seara este anulat din cauza unor circumstante…

- Lara Fabian a specificat intr-o postare pe Facebook ca anuleaza spectacolul din aceasta seara din motive independente de vointa ei. Concertul de la Bucuresti facea parte din "50 World Tour", inceput anul trecut, prin care artista isi promoveaza cel de-al 14-lea album de studio, "Papillon". Concertele…

- Lara Fabian concerteaza la Cluj-Napoca pe 14 ianuarie, la Sala Polivalenta BT Arena. Cantareata de origine belgiana a mai concertat la Cluj in 2016. Concertul din 14 ianuarie are loc dupa ce, in noiembrie, artista si-a anulat trei concerte din Romania, din cauza unor probeme de sanatate, informeaza…

- Concertele pe care Lara Fabian ar fi trebuit sa le sustina luni si marti la Bucuresti au fost reprogramate pentru data de 3 februarie 2020, informeaza organizatorii intr-un comunicat de presa. "Concertul din data de 18 noiembrie de la Sala Palatului se reprogrameaza pe data de 3 februarie…

- Lara Fabian și-a anulat concertele pe care trebuia sa se susțina in Romania din cauza unor probleme de sanatate. Artista trebuia sa concerteze duminica seara la Craiova, iar luni și marți la București, potrivit Agerpres . Pe scena din Craiova trebuia sa urce tenorul Bogdan Mihai Ionuț, ca invitat al…