Lapoviţă şi ninsoare în mai multe judeţe din ţară. Centrul Infotrafic anunţă care este starea drumurilor Traficul este intrerupt temporar pe DN 2 București – Urziceni, in afara localitații Șindrilița, județul Ilfov, dupa ce doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune, transmite sambata dimineata Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Sursa citata mai anunta ca ninge in mai multe judete din tara, insa se actioneaza cu utilaje de deszapezire si nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita/restricționata din cauza vremii.Traficul este intrerupt temporar pe DN 2 București – Urziceni, in afara localitații Șindrilița, județul Ilfov, dupa ce doua autovehicule au fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

