Stiri pe aceeasi tema

- Compania va extinde si somajul tehnic anuntat anterior, va reduce programul de lucru si salariile, cu pana la trei luni, potrivit news.ro. Citeste si: Primul lant de magazine din Romania care a cerut insolventa. Sute de angajati au fost concediati "Niciodata in istoria de 101 ani a Hilton…

- Compania lituaniana Apex Alliance Hotel Management, care administreaza in Bucuresti doua hoteluri Hilton si unul Courtyard by Marriott, a anuntat miercuri ca vor redeschide vineri, 5 iunie, cele doua hoteluri Hilton pe care le administreaza in Bucuresti, Hilton Garden Inn Bucharest

- Grupul romanesc din industria carnii, Carmistin, va crea 250 de noi locuri de munca dupa o investitie de 8 milioane de euro ce consta in reconstructia unor ferme din judetul Olt. Compania a luat masuri de protectie a angajatilor impotriva noului coronavirus, anunța MEDIAFAX.Grupul romanesc…

- Compania lituaniana Apex Alliance Hotel Management, care administreaza in Bucuresti doua hoteluri Hilton si unul Courtyard by Marriott, a anuntat vineri ca se pregateste de redeschidere cu masuri sporite de siguranta, intre care proceduri avansate pentru dezinfectarea spatiilor, intervale mari de…

- Grupul irlandez a anunțat intr-un comunicat de presa ca planul vizeaza 15% din totalul de 19.000 de angajați. Reducerile sunt „minimul de care avem nevoie pentru a supraviețui in urmatoarele 12 luni”, a declarat șeful companiei, Michael O'Leary, pentru BBC. Citește și: Ryanair contesta masurile…

- GoPro concediaza 200 de angajați și iși reduce spațiile de birouri din cicni zone globale in care are prezențe. Producatorul de action cam-uri spune ca masurile sunt parte a unei strategii de trecere la un sistem de vanzari direct catre consumator (direct-to-consumer-centric business). Prin…

- ​Compania americana GoPro, cunoscuta mai ales pentru camerele video pentru sporturi extreme, a anunțat joi disponibilizeaza peste 20% din personal și închide birouri în întreaga lume, într-un plan de reorientare a sistemului sau de vânzari, ca urmare a pandemiei coronavirus…

- Tesla concediaza sute de angajati cu contracte temporare ai fabricilor de automobile si baterii din Statele Unite, unde activitatile sunt oprite ca urmare a restrictiilor impuse de autoritati din cauza coronavirusului, au declarat trei angajati citati de CNBC, potrivit news.ro.Compania reduce…