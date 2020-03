Stiri pe aceeasi tema

- Agentia spatiala rusa Roscosmos si Agentia Spatiala Europeana (ESA) au decis sa amane lansarea misiunii comune de cercetare ExoMars catre Planeta Rosie pana in toamna anului 2022 din cauza situatiei privind epidemia de coronavirus din Europa, a anuntat joi agentia spatiala rusa, relateaza Reuters si…

- Pentru a limita raspandirea coronavirusului guvernul spaniol a decis marti sa interzica toate zborurile intre Italia si Spania pana la 25 martie, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Masura guvernului spaniol va intra in vigoare de pe 11 martie, la miezul noptii, si va continua pana pe 25 martie,…

- Lansarea noului film din serial James Bond a fost amanata cu șapte luni, din cauza epidemiei de coronavirus. Producatorii au spus ca au mutat lansarea No Time To Die din aprilie in luna noiembrie, dupa „analizarea atenta și evaluarea minuțioasa a pieței teatrale globale”. Anunțul vine la cateva zile…

- Lansarea urmatorului film din seria "James Bond", intitulat "No Time To Die" si programat sa intre in cinematografe in aprilie, a fost amanata pentru luna noiembrie, au anuntat producatorii peliculei miercuri, in contextul epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, informeaza Reuters si AFP.…

- Initial prevazuta pentru 8 aprilie, lansarea lungmetrajului este afectata de consecintele epidemiei mondiale de coronavirus. "MGM, Universal si producatorii Michael G. Wilson si Barbara Broccoli au anuntat astazi ca dupa o evaluare atenta a pietei mondiale de cinema lansarea filmului poate astepta…

- O conferinta referitoare la economia mondiala din Italia, la care ar fi trebuit sa participe in aceasta luna si Papa Francisc, a fost amanata pentru luna noiembrie din cauza epidemiei de cloronavirus, au anuntat duminica organizatorii, transmite Reuters potrivit news.ro.Conferinta, organizata…

- Autoritațile chineze au anunțat miercuri ca noua persoane au decedat pana acum din cauza noului tip de coronavirus, iar 440 de persoane au fost infectate, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.

- Primele imagini din „A Quiet Place: Part II”, continuarea thrillerului regizat de John Krasinski, cu Emily Blunt in rol principal, au fost lansate miercuri de Paramount.Din distributia noului film, continuarea celui din 2018 care i-a adus lui Blunt premiul Sindicatului actorilor americani…