Stiri pe aceeasi tema

- Prof. univ. dr. Marian Petcu si-a lansat, vineri, la standul Editurii Tritonic de la Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania, volumul "Istoria jurnalismului roman - Studii", "un omagiu" adus acestei profesii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania a revenit ieri in format fizic, la Romexpo, in București, dupa doi ani de pandemie. Cei 200 de expozanți au adus o gama variata de produse, pe diverse suporturi, adecvate tuturor varstelor și domeniilor de interes, muzica și jocuri educative, anunța Rador.…

- Fostul senator PSD Niculae Badalau, arestat preventiv de Curtea de Apel Bucuresti pentru dare de mita si trafic de influenta, a contestat aceasta decizie la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar cererea sa va fi judecata in data de 8 decembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) de a respinge actiunea Austriei si constatarea ca extinderea centralei nucleare de la Paks respecta toate reglementarile UE este o mare victorie pentru Ungaria - a declarat ministrul ungar de externe si al comertului exterior, Peter Szijjarto,…

- Targul "Poveste de Craciun" isi deschide portile in curtea Operei Comice pentru Copii, joi, incepand cu ora 15,00, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Ideea lui Elon Musk pentru plata unui abonament in schimbul bifei albastra de cont verificat este ”complet gresita”, a declarat miercuri comisarul pentru Concurenta al Uniunii Europene, Margrethe Vestager, pentru CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Numarul neregulilor in cheltuirea bugetului Uniunii Europene a crescut in anul trecut fata de 2020, in timp ce riscurile bugetare ar putea spori ca urmare a razboiului din Ucraina, indica un nou raport al Curtii de Conturi Europene (ECA), noteaza joi euractiv.com. Fii la curent cu cele mai noi…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat miercuri, la o dezbatere in plenul Parlamentului European, ca este pregatit sa apere la Curtea de Justiție a UE dreptul romanilor de a face parte din spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…