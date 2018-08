Lansare de carte: “File din istoria satului Solona”

Stiri pe aceeasi tema

- Oricine indraznește sa sfideze regulile corectitudinii politice este rapid etichetat drept neo-nazist, naționalist sau rasist. Nu se intampla numai in Romania, ci in intreaga lume civilizata.

- Generațiile mai vechi, care au trait suficient in comunism pentru a-și da seama ce se intampla, au sentimentul ca noua ideologie care se revarsa acum prin toate canalele media, din glasul politicienilor sau de la catedrele universitaților seamana izbitor cu mult-hulitul comunism.

- PROIECT…. Asociatia Culturala Virgil Caraivan, din Suletea va derula, in perioada iunie – octombrie a.c., proiectul „Biserica, Scoala, Eroii si noi la centenar”, program finantat prin Programul judetului Vaslui pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes general pentru anul…

- [caption id="attachment_41229" align="alignleft" width="225"] ”Intalnirea in spațiu” de Tudor Cataraga[/caption] In municipiul Ungheni, la ora actuala, sunt zece sculpturi din lemn, create de artiști celebri in cadrul taberelor de sculptura. In preajma Palatului de Cultura, este amplasata o lucrare…

- Marin Ionita evoca o institutie culturala celebra a anilor 1950, Scoala de literatura "Mihai Eminescu", un experiment unic, de imitatie sovietica, care isi propunea sa recruteze tinere talente pentru a le canaliza spre cariera scriitoriceasca.

- Una dintre aparițiile editoriale de excepție, prezentate in cadrul Salonului Internațional de carte Bookfest, este «Oaia alba in turma neagra – Lupta pe frontul intern: politica de securitate a Romaniei in pe...

- Alba Iulia este locul de intalnire al cultelor din toata țara, alaturi de Armata Romana, Jandarmerie, istorici, autoritați locale și naționale, precum și membri ai societații civile. Se dezbate importanța celor 100 de ani de Romania. Evenimentul a inceput dupa ora 12.00, in fața Catedralei Incoronarii…