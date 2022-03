Landul german Brandenburg a aprobat condiţionat gigafabrica Tesla de lângă Berlin Gigafabrica, care este cheia ambitiilor CEO-ului Tesla, Elon Musk, de a invinge liderul de piata european Volkswagen, trebuia initial sa fie deschisa vara trecuta. Cel mai mare producator auto din Germania detine avantajul in Europa, cu o cota de 25% din vanzarile de vehicule electrice (EV) fata de Tesla, de 13%. Premierul statului Brandenburg, Dietmar Woidke, a declarat intr-un briefing de presa ca aprobarea a marcat ”un mare pas in viitor”, adaugand ca uzina Tesla va fi un motor industrial si tehnologic major pentru Germania si regiune. Aproximativ 2.600 dintre cei 12.000 de muncitori estimati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

