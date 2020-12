Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor” ( o asociație a procurorilor) solicita Inspecției Judiciare și Consiliului Superior al Magistraturii sa faca demersurile necesare și sa apere reputația și independența magistraților judecatori din cadrul Inaltei Curți de Casație in cazul…

- Cutremurul produs de condamnarile din dosarul „Ferma Baneasa” continua sa aiba replici. Astfel, judecatorul Bogdan Mateescu, ales recent in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a condamnat dur actiunea publica realizata de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania,…

- O noua ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a fost programata pentru data de 8 decembrie curent. Agenda a ramas aceeași ca și cea care urma sa fie examinata la data de 1 decembrie, dar care a fost amanada dupa ce mai mulți membri ai Consiliului erau bolnavi. Unele chestini au fost…

- Judecatorul Bogdan Mateescu a fost ales in funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Florin Deac in funcția de vicepreședinte. Judecatorul Bogdan Mateescu a primit 13 voturi „pentru”, 3 „impotriva” și doua voturi nule. Procuror Florin Deac a primit 13 voturi „pentru”…

- La Ministerul Afacerilor Interne a fost formata o celula de criza pentru gestionarea incendiului de la Piatra Neamț, condusa de premierul Ludovic Orban, șeful DSU Raed Arafat și secretarul de stat Bogdan Despescu. Ancheta penala a fost preluata de Parchetul General, de investigații urmand sa se ocupe…

- La aceasta ora are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Pe ordinea de zi figureaza și subiectul cu privire la cererile unor judecatori care au fost scoși de sub urmarire penala in luna septembrie dupa ce au fost anchetați pentru complicitate la spalarea de bani in dosarul „Laundromat”.

- La aceasta ora are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Pe ordinea de zi figureaza și subiectul cu privire la cererile unor judecatori care au fost scoși de sub urmarire penala in luna septembrie dupa ce au fost anchetați pentru complicitate la spalarea de bani in dosarul „Laundromat”.

- Magistratii Tribunalului Iasi l-au condamnat, marti, pe fostul primar Gheorghe Nichita la cinci ani si doua luni de inchisoare, in dosarul “Amanta”, in acelasi dosar fiind condamnat la patru ani si cinci luni fostul sef al Politiei Locale, Liviu Hliboceanu, transmite Agerpres. Decizia judecatorilor…