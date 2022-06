Stiri pe aceeasi tema

Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, s-a declarat multumit de remiza obtinuta in fata reprezentativei Germaniei (scor 1-1), sambata, intr-un meci din esalonul de elita al Ligii Natiunilor la fotbal, conform Agerpres.

Coreea de Nord a lansat trei rachete balistice la doar cateva ore dupa ce presedintele american Joe Biden a parasit regiunea, noteaza mediafax.

Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a explicat faptul ca exploatarea gazelor din Marea Neagra se face in momentul ideal, pentru ca Romania ar putea deveni furnizor de gaze in regiune, in locul Rusiei. De asemenea, este posibil ca in viitor normele de mediu din UE sa impiedice exploatarea gazelor,…

Arbitrul asistent Daniela Constantinescu din Romania va face parte din brigada care conduce meciul Germania – Franta, semifinala Campionatului European feminin sub 17 ani, gazduit de Bosnia si Hertegovina, informeaza frf.ro.

Nicolae Ciuca, liderul PNL, a raspuns la intrebarea aflata pe buzele tuturor romanilor. Va candida sau nu premierul la funcția de președinte al Romaniei la viitoarele alegeri.

Autoritatile judiciare au facut, joi, perchezitii in judetul Covasna, dar si in Ungaria, Germania si Austria, intr-un dosar de trafic de persoane. Din 2017, suspectii au obligat cel putin 11 persoane sa cerseasca, retinand toate sumele de bani obtinute.

Managerul interimar al Teatrului National Bucuresti, Mircea Rusu, afirma ca se delimiteaza de "actiunea subversiva" de distribuire neautorizata a unei publicatii pro-ruse in incinta institutiei, la un spectacol al actorului Dan Puric.

Fostul premier Victor Ponta a vorbit, duminica, la Romania TV, despre razboiul din Ucraina si consecintele pe care acest conflict il vor avea asupra economiei Romaniei si a statelor europene.