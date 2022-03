Lalelele din Amsterdam au înflorit în galben și albastru, culorile steagului Ucrainei Primaria din Amsterdam, renumit ca orașul florilor, a plantat, in centrul capitalei Olandei, lalele galbene și albastre, in culorile drapelului Ucrainei. “Lalele din Amsterdam in albastru și galben, in sprijinul tuturor oamenilor care sufera de razboiul din Ucraina”, apare pe pagina de Facebook I Amsterdam, insoțit de o fotografie cu lalelele galbene și albastre. Lalelele au fost astfel colorate pentru a le arata ucrainenilor tot sprijinul și solidaritatea poporului olandez. Razboiul din Ucraina are repercusiuni tot mai mari in lumea fotbalului. Olandezii refuza sa mai joace cu Rusia si Belarus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

