- Lady Gaga, in varsta de 33 de ani, a declarat ca iși dorește, in viitorul apropiat, sa devina mama. De asemenea, ea spera ca va fi foarte ocupata și pe plan profesional. Cantareața a fost invitata la NikkieTutorial, unde a vorbit despre planurile ei pe viitorii 10 ani. „Planuiesc sa scriu mai multa…

- Victoria Beckham a postat, pe contul sau de Instagram, o inregistrare in care apare dansand in bucatarie, alaturi de unul dintre copiii ei, pe ritmurile unei melodii a trupei Spice Girls, din care a facut parte, relateaza canalrcn.com.In inregistrarea respectiva, Victoria Beckham apare alaturi de fiul…

- Gabriela Cristea este o profesionista desfavarșita atunci cand apare in fața telespectatorilor, dar și o mamica devotata pentru cele doua comori ale sale. Vedeta este foarte conectata și in mediul online, acolo unde iși ține la curent fanii, cu tot ceea ce mai apare noi in viața ei.

- Atenta la imaginea ei cand merge la concerte, Elena Merișoreanu este preocupata atat de modul in care arata cand apare in fața publicului, cat și la vestimentație. Artista scoate de la naftalina, pentru evenimente importante, costume populare moștenite de la bunica ei. Cantareața de muzica populara…

- Lady Gaga este din nou singura! La trei luni de cand s-a aflat ca formeaza un cuplu cu inginerul de sunet Dan Horton, artista a confirmat de Instagram ca s-a desparțit de acesta. „O femeie ce urmeaza sa se casatoreasca și o doamna singura”, a scris Gaga intr-un InstaStory in care apare alaturi de prietena…

- Miley Cyrus pare sa sufere de anorexie. Vedeta a postat pe Instagram o serie de fotografii in care apare atat de slaba incat i se vad coastele. Imbracata intr-o bustiera neagra și o pereche de pantaloni scurți, artista lasa la vedere corpul extrem de subțire. View this post on Instagram Consistency…