Lady Gaga a lansat prima sa piesa din anul 2022, melodia „Hold May Hand”, compusa special pentru coloana sonora a filmului „Top Gun: Maverick”. Pelicula cu Tom Cruise in rol central vine la 36 de ani de la primul „Top Gun” si se bucura de o coloana sonora semnata Hans Zimmer. „Top Gun: Maverick” va avea premiera in Romania pe 27 mai si ii include in distributie pe Jon Hamm, Miles Teller, Val Kilmer, Tom Cruise. Lady Gaga a compus piesa „Hold My Hand” pentru coloana sonora a acestei pelicule blockbuster, potrivit B1 TV. Ultima data cand artista a compus pentru un film a fost in anul 2018,m cand…