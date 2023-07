Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip despre care se crede ca a fost ultimul filmuleț al lui Sinead O'Connor inainte de a muri la varsta de 56 de ani a fost un clip emoționant despre consecințele pe care le-a avut asupra ei sinuciderea fiului ei adolescent.Inregistrarea, postata pe 9 iulie, o arata pe cantareața irlandeza in…

- Tony Bennett, legendara voce americana a genurilor pop și jazz, cu o impresionanta cariera ce se intinde pe parcursul a șapte decenii, s-a stins la varsta de 96 de ani. Tony Bennett va ramane in amintire ca un artist remarcabil, recunoscut pentru cantecul sau iconic „I Left My Heart in San Francisco”…

- Gimnasta romana a vorbit intr-un interviu emoționant despre relația pe care o are cu sportivul Cristian Chirița, dar și despre perioada imediat urmatoare morții mamei sale. Iata ce detalii a oferit Larisa Iordache!

- Designerul Stephan Pelger a sfarșit tragic la doar 43 de ani. A fost gasit mort in curtea casei sale din București. Se lupta de ani de zile cu o depresie amara care l-a dominat. A apelat inclusiv la clinici de specialitate pentru ca ajunsese sa ia pumni de pastile zilnic. In cele din urma, și-a […]…

- Vestea ca Stephan Pelger a murit a ajuns și la urechile lui Catalin Botezatu. Cei doi creatori de moda se cunoșteau de mulți ani de zile, au chiar și atelierele de croitorie la mica distanța unul de altul. Acum, Botezatu e surprins de pierderea colegului sau de breasla. „Eu am fost luat, efectiv, prin…

- O crima șocanta a fost descoperita, sambata, intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei, dupa ce proprietarul locuinței s-a deplasat la locul cu pricina in cautarea unui semn. La sosirea in apartament, barbatul a simțit un miros ințepator, iar in scurt timp, a gasit un cadavru ascuns in lada unei…

- Fiul designerului vestimentar Veaceslav Zaițev, Egor, a presupus ca tatal sau ar putea fi otravit. Fiul regretatului designer Veaceslav Zaițev, Egor, și-a exprimat parerea despre moartea violenta a tatalui sau, transmite Super. In videoclipul publicat, barbatul a presupus ca creatorul de moda ar putea…