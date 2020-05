Stiri pe aceeasi tema

- Croatul Ivan Leko, 42 de ani, campion cu Bruges in 2018, va ramane la Antwerp doua sezoane. Dupa trei ani, Loți Boloni s-a desparțit de Antwerp, anunțand ca va parasi clubul belgian in aceasta vara. Flamanzii au numit deja un inlocuitor. Pe Ivan Leko, 42 de ani, campion al Jupiler League cu FC Bruges…

- Mbokani e al doilea fotbalist care vrea sa renunțe la Antwerp, dupa ce clubul flamand a anunțat plecarea lui Ladislau Boloni: „Cred ca e un om extraordinar și un tehnician de top. Și nu s-a procedat corect cu el” Dupa trei ani, Loți Boloni parasește Antwerp, careia i-a dat forța, incredere, valoare,…

- Portarul Sinan Bolat (31 de ani), pe care Ladislau Boloni l-a adus la Antwerp in vara lui 2017, se desparte de clubul flamand. Motivul ar fi tocmai plecarea antrenorului. Loți Boloni a fost cel care a anunțat ca se gandește sa nu mai continue la Antwerp din aceasta vara. Oficialii clubului flamand nu…

- Ladislau Boloni ar putea s-o paraseasca dupa trei ani pe Antwerp, care se gandește la Michel Preud'homme, actualul tehnician al lui Standard. In 2008, Boloni a venit in locul lui Preud'homme la Standard. In 2008, Michel Preud'homme a devenit campion in Belgia cu Standard, un titlu așteptat de clubul…

- Ladislau Boloni (67 de ani), antrenorul lui Antwerp, este criticat de presa belgiana, care considera ca marele merit al sezonului bun ii aparține lui atacantului Dieumerci Mbokani (34) și nu ingeniozitații sale tactice. Desparțirea probabila din vara a lui Loți Boloni de Antwerp nu lasa regrete in presa…

- Ladislau Boloni, antrenorul in varsta de 67 de ani, din 2017 la Antwerp, crede ca „am ajuns la un nivel in care urmatorul pas ar fi caștigarea campionatului, iar asta ar insemna o filosofie diferita". Dupa trei ani la Antwerp, Loți Boloni pare gata sa paraseasca echipa belgiana, pe care a transformat-o…

- Antrenorul roman Ladislau Boloni, 67 de ani, a intrat in autoizolare la Antwerp, dupa ce campionatul Belgiei a fost suspendat din cauza pandemiei COVID-19.”Eu sunt la Antwerp, iar soția este acasa, in Franța. Este o perioada extrem de dificila, fotbalul nu mai conteaza in aceste zile. Stau in casa și…

- Antwerp, formația antrenata de Ladislau Boloni, a lasat in urma seria cu doua eșecuri și doua egaluri in ultimele 4 meciuri și nu mai poate pierde turneul pentru titlu și cupele europene. Dupa patru meciuri teribile, in care a obținut doar doua puncte din 12 (0-1 cu Bruges, 1-1 cu Genk, 1-1 cu Charleroi…