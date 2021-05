Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5% dintre ruși intenționeaza sa plece in vacanța in alte țari in perioada sarbatorilor de mai, iar Moldova este printre cele mai populare destinații de zbor. Potrivit presei ruse, acest lucru este menționat in studiul "Сбербанк страхование" și Tutu.ru, in care au fost studiate cele mai populare…

- Puteți ajuta familiile fara o situație financiara prea buna, fara curent sau frigider, din Rudna și Craiu Nou, pentru a trece mai ușor sarbatorile Pascale. Au nevoie de alimente, produse de igiena, aragaz sau mașina de spalat semiautomata.

- Nevoia de a redeschide turismul ar putea pune capat pandemiei mai repede decat ne-am fi așteptat și fara niciun „pașaport de vaccinare”. In timp ce unele țari, precum Italia, au decis sa intre din nou in...

- In timp ce unii operatori de turism lanseaza oferte fierbinți catre Egipt, iar alții spun ca cel mai romantic oraș este Istanbul, la noi acasa turismul local de asemenea este promovat prin lansarea promoțiilor sau oferirea reducerilor la anumite servicii.

- Cele mai bune destinații turistice di europa include și un oraș din Romania. Sibiul este in topul 5 al celor mai bune destinatii turistice europene, obtinand 45.699 de voturi din 192 de tari din intreaga lume in competitia care s-a incheiat miercuri seara, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Primaria Sibiu, competitia celor mai bune destinatii turistice europene, desfasurata in perioada 20 ianuarie - 10 februarie 2021, s-a incheiat in aceasta seara, iar organizatorii – Asociatia European Best Destinations - au transmis primarului Astrid Fodor…

- ISU Timiș a anunțat ca 300 de locuri au fost scoase la concursul de admitere de catre Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești (județul Prahova, in apropiere de Ploiești). „Inscrierea se poate face in perioada 15 – 28 februarie 2021 in fiecare zi, la sediul nostru…