Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sustine ca, in acest moment, nu se impune declararea starii de calamitate din cauza secetei pedologice, insa comisiile din teritoriu trebuie sa incheie in teren, la fata locului, procese verbale de constatare cu daunele produse de acest fenomen,…

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat azi. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, inca un atac indirect la PNL: „Daca vrem sa ne comparam cu Rusia, ramanem cu aceasta taxa unica". El a facut aceste declaratii azi, la Parlament. Acum cateva saptamani el ii denumea „tiriplici" pe cei care sustin cota unica. „Eu mi-as dori sa iesim din zona de sloganuri,…

- Noul Volkswagen ID Buzz a intrat in producția de serie la inceputul lunii iunie. Modelul a fost prezentat in martie și este deja disponibil pe mai multe piețe din Europa, inclusiv in Romania. Pe piața noastra, Volkswagen ID Buzz pornește de la 57.992 de euro. Insa, la aproape o luna de la debutul producției,…

- Studiile arata ca in Romania 96,6% sunt proprietari. Publicul roman evita sa fie chiriaș și astfel este pe primele locuri in Europa in privința numarului de proprietari de locuințe. Decizia aceasta aduce și numeroase avantaje, ce-i drept. Nu vorbim numai despre cei care achiziționeaza case pentru a…

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus vineri, 20 mai, dupa ce a vizitat șantierul de la Braila, ca podul suspendat peste Dunare va fi dat in circulatie in decembrie, la aproape 5 ani de la demararea proiectului și dupa 4 ani de lucrari. „Eu sunt optimist. Asa cum ne-au anuntat si…

- Nu mai este un secret faptul ca țara noastra este de o frumusețe desavarșita. Cu toate acestea, exista un loc care pur și simplu ingrozește pe toata lumea, mai ales pe straini. Toți oamenii care au mers acolo au marturisit ulterior ca au avut stari de anxietate și ca nu s-au simțit bine. Exista și legende…

- Fetița de 5 ani diagnosticata cu hepatita severa internata la Spitalul „Grigore Alexandrescu” a fost transferata, vineri, la Institutul Clinic Fundeni in vederea efectuarii transplantului hepatic. Ministerul Sanatații a transmis azi intr-un comunicat de presa ca starea acesteia este una grava, dar stabila.…