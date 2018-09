Stiri pe aceeasi tema

- In al doilea trimestru din acest an (aprilie – iunie), vanzarile Maserati au scazut cu 41% comparativ cu aceeași perioada de anul trecut, in special din cauza rezultatelor din China (-69%). Performanțele au fost slabe și in celelalte regiuni, Maserati avand scaderi ale vanzarilor in Europa, Orientul…

- In 2 iulie, Carrefour si Tesco au anuntat crearea unei aliante globale de achizitii pe termen lung, in incercarea de a-si reduce costurile. Este cel mai recent parteneriat din industria europeana de retail, afectata de sporirea concurentei din partea gigantului american Amazon. Cu vanzari anuale combinate…

- Untul este unul dintre cele mai cumparate produse de pe piața romaneasca. Un studiu realizat de Infocons a relevat faptul ca unele produse de pe rafturile magazinelor nu sunt deloc ceea ce par. Dintotdeauna untul a reprezentat grasimea de origine animala cea mai recomandata de nutriționiști in lista…

- Pana la sfarsitul anului, aproximativ 15 proiecte de parteneriat public-privat vor fi demarate, incusiv pentru trei autostrazi, a precizat Darius Valcov, consilier al prim-ministrului. „In Romania, pana la sfarsitul acestui an, se va demara licitatia pentru canalul Dunare-Bucuresti in parteneriat cu…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis un pachet de 20 de miliarde de dolari in imprumuturi si inca 106 milioane de dolari in ajutor financiar unei parti a tarilor Orientului Mijlociu, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Tarile vizate de ajutorul financiar sunt Palestina, careia ii vor…

- Retailerul german Penny Market detine in Romania o retea de peste 220 de magazine, dintre care zece sunt am­plasate in malluri si centre comerciale. In Romania exista peste 50 de malluri si centre comerciale, iar aproape toate au drept ancora un hipermarket, un supermarket sau un magazin…

- Iranul l-a avertizat pe liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un ca presedintele american Donald Trump ar putea sa anuleze intelegerea facuta in Singapore, asa cum a decis si retragerea Statelor Unite din acordul nuclear, relateaza site-ul agentiei Reuters. Trump si Kim Jong-un au convenit…