LACRIMILE GRECIEI: Oameni cu inima strânsă cer ajutor pentru a-și găsi rudele dispărute Echipele de salvare rascolesc, joi, ruinele și pamantul parjolit de foc in speranța ca vor mai gasi supraviețuitori, la trei zile dupa ce focul devastator din Grecia a brazdat orașul Mati, omorand cel puțin 82 de persoane, printre care cel puțin patru turiști straini, relateaza Reuters și AFP. Bilanțul acestui incendiu este cel mai mortal al secolului dupa cel din Australia din 2009. Rudele disperate ale celor disparuți au aparut la televizor pentru a cere ajutor. Alții acuza autoritațile pentru dezastru, cel mai mistuitor incendiu din Grecia din ultimele decenii. ''Tatal meu a fost ultima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rude disperate au aparut la televizor si au cerut ajutor. Unii au dat vina pe autoritati pentru acest incendiu cu cele mai multe victime din ultimele decenii din Grecia, in timp ce alte voci au sugerat ca locuitorii din Mati ar fi trebuit evacuati mai devreme. ''Acest lucru n-ar fi trebuit sa se…

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie care au facut ravagii in apropiere de Atena a crescut miercuri la 80, alte zeci de persoane fiind date disparute si sunt cautate de echipele de interventie, informeaza Reuters. Sute de persoane din localitatea au fost inconjurate…

- Grecia este in doliu, dupa cele mai grave incendii de vegetație din ultimii 11 ani. Cel puțin 74 de oameni au murit și aproape 200 au fost raniți, in urma incendiilor de vegetație care au izbucnit in apropiere de Atena. Bilanțul ar putea sa fie și mai tragic, caci zeci de oameni sunt inca dați disparuți.…

- Bilantul in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren provocate in Vietnam de furtuna tropicala Son Tinh a ajuns marti la 27 de morti si 7 disparuti, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, citata de Reuters.

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Este criza acuta de sange in spitalele din Botoșani. Rudele pacienților nu mai știu la ce soluții sa apeleze. Numarul donatorilor a scazut dramatic in aceasta perioada. Abia daca mai trec pragul centrului de transfuzii jumatate din numarul donatorilor fideli. In disperare de a-și ajuta rudele bolnave,…

- BT Group, cel mai mare grup de telecomunicații din Marea Britanie, va concedia 13.000 de angajați in urmatorii trei ani, cea mai ampla restructurare de personal din ultima decada, in cadrul unui program ce vizeaza scaderea costurilor și accelerarea creșterii veniturilor. BT, care deține EE, cel mai…