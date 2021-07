LA ZI – Doar în 3 localități din Maramureș mai avem COVID Maramureșul este la un pas de a scapa de coronavirus. In acest moment avem cazuri de coronavirus confirmate doar in 3 localitati din judet si anume Cicarlau (1), Sighet (2) și Baia Mare (3). Rata de infectare a ajuns la 0,01 la mia de locuitori. Conform datelor oficiale avem 20427 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei, doua persoane confirmate in ultimele 24 de ore, 3866 pacienți vindecați și externați din spital, 4 pacienți internați in spital, nu sunt pacienți internați la ATI. La aceste cifre se mai adauga 5949 pacienți externați la cerere cu test pozitiv pana in prezent,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

