- Fostul astronaut Buzz Aldrin s-a casatorit cu partenerea sa de viata, Anca Faur, chiar in ziua in care a implinit 93 de ani. Mireasa s-a nacut la Deva, in Romania, si este cu 30 de ani mai tanara. Cei doi sunt intr-o relatie de mai multi ani, potrivit news.ro. Aldrin si Anca Farul s-au casatorit intr-o…

- Faimosul astronaut Buzz Aldrin a faccut un anunt special pe pagina de socializare. Acesta anuntat ca si a unit destinele cu partenera lui romanca, intr o mica ceremonie privata in Los Angeles.Anca Faur este originara din Deva. A absolvit Facultatea de Tehnologie Chimica din cadrul Politehnicii din Timisoara,…

- Fostul astronaut american Walter Cunningham, care in 1968 a zburat in spatiu la bordul misiunii Apollo 7 - prima misiune Apollo cu echipaj uman, care a deschis calea pentru prima aselenizare umana noua luni mai tarziu -, a murit marti la varsta de 90 de ani, a anuntat NASA. El era ultimul membru al…

- Capsula „Orion” a ajuns acum mai aproape de Luna decat orice alta nava spațiala din ultimii 50 de ani. Capsula va intra pe o orbita extinsa in acest weekend. Astfel, nava spațiala NASA va stabili un nou record de distanța. La aproximativ 435.000 de kilometri, „Orion” se va afla la o distanța mai mare…