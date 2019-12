Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe Celtic, scor 2-0, și s-a calificat in șaisprezecimile de finala din Europa League. Lazio a pierdut la Rennes, scor 0-2, iar antrenorul Simone Inzaghi (43 de ani) a ironizat modul in care s-a desfașurat partida din Romania. ...

- Gica Hagi (54 de ani) este nemulțumit de modul in care Liga Profesionista de Fotbal a programat partida dintre Viitorul și Astra, de joi, ora 20:30. Viitorul - Astra e joi, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus.Viitorul a jucat ultimul meci…

- Atacantul Mihai Vodut a fost suspendat doi ani din orice activitate legata de fotbal dupa ce a fost gasit vinovat ca a jucat la pariuri, a anuntat, luni, Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal.Totodata, Vodut, care a jucat in acest campionat la Chindia Targoviste, este obligat…

- Viitorul nu suna bine pentru Danemarca, țara ce risca sa devina plina de analfabeți! Carțile tiparite au inceput sa dispara. Tot mai multe manuale sunt digitale, iar cursurile se invața pe tablete. Este cazul și in Danemarca, o țara avansata tehnologic, unde insa efectele digitalizarii nu sunt toate…

- FC Viitorul si Chindia Targoviste se vor intalni, in aceasta seara, de la ora 20.30, la Ovidiu, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.Echipa constanteana este pe locul al doilea in clasamentul Ligii I, cu 25 de puncte, si se afla la doua „lungimi” in spatele…

- Gica Hagi (54 de ani) a anunțat ca nu a fost contactat de oficiali ai Federației Romane de Fotbal, pentru preluarea postului de selecționer, in locul lui Cosmin Contra (43 de ani), anunța MEDIAFAX.Anunțul a fost facut marți seara, la cateva ore dupa ce in spațiul public aparuse informația…

- Primaria Municipiului București a anunțat ca Arena Naționala nu poate fi inchiriata pentru meciul Dinamo-FC Viitorul, din etapa a 14-a a Ligii 1, potrivit clubului bucureștean, anunța MEDIAFAX.Citește și: Justiție oarba! Doi torționari au fost achitați de instanța Deși Liga Profesionista…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a explicat, vineri, ca nu a luat in considerare voturile capitanului si selectionerului Egiptului la premiul The Best din cauza unui viciu de forma, relateaza AFP. Formularul de vot transmis de federatia egipteana catre FIFA pe 15 august prezenta…