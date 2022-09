Stiri pe aceeasi tema

- Lumea academica ieseana este in doliu dupa ce unul dintre cei mai prestigiosi profesori pe care i-a avut Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a decedat. „O veste foarte trista, la inceput de august. A trecut la cele veșnice profesorul,…

- Dupa mai multi ani in care mediile de intrare la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi au fost extrem de ridicate, in acest an, la 4 dintre specializarile din cadrul UMF ultima medie de intrare la locurile fara taxa a fost 5. Astfel, la Facultatea de Medicina Dentara pentru specializarea Asistenta…

- Facultatea de Medicina Veterinara a Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) anunța deschiderea bancii de sange și a centrului de transfuzii veterinar in cadrul Spitalului clinic pentru animale de companie. Pentru toți cei care doresc sa beneficieze de serviciile bancii…

- Facultatea de Medicina Veterinara a Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) anunța deschiderea bancii de sange și a centrului de transfuzii veterinar in cadrul Spitalului clinic pentru animale de companie. „Incepand cu luna aceasta, la USV Iași funcționeaza singura…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a decis organizarea unei sesiuni suplimentare de admitere la masterat, pentru perioada 7 – 21 iulie, urmand ca interviul sa fie susținut pe data de 22 iulie. Candidații au posibilitatea de a se inscrie atat la sediul facultaților…

- In anul 1830, la Iasi, s-au pus bazele „Societatii de Medici si Naturalisti" (SMN), prima societate stiintifica din Principatele Romane, „prima academie europeana a spiritului national", cea mai veche Societate Medicala din Orient (Gustav Otremba). Activitatea acestei Societati s-a concretizat prin:…

- Facultatea de Horticultura a Universitații de Științele Vieții„Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), propune pasionaților de vin și iubitorilor de peisagistica, o serie de workshop-uri, menitesa transmita informații, sa formeze deprinderi și in același timp, sase relaxeze și sa incante participanții.…