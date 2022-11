Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a fost aspru criticat dupa ce a propus ca Rusia sa pastreze Crimeea. De asemenea, cel mai bogat om din lume a facut mai multe propuneri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia. Miliardarul Elon Musk a publicat pe rețelele de socializare un sondaj in care le cere urmaritorilor sai sa voteze pentru…

- Proaspat demisionarul Sorin Cimpeanu a revenit, vineri, dupa anunțul demisiei sale de joi seara, pe Facebook, motivandu-și decizia in legatura cu proiectul de suflet al președintelui Klaus Iohannis. Cimpeanu acuza presiuni și atacuri și susține ca nu a vrut „sa duca in derizoriu o reforma adevarata”.…

- Parcursul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) nu a fost lipsit de obstacole, regrese sau chiar esecuri punctuale, iar ele trebuie sa fie evaluate onest, obiectiv, pentru ca numai asa se poate invata din lectiile trecutului, a declarat, marți, Klaus Iohannis, la aniversarea a 20 de ani de la inființarea…

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect prin care ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, devine zi libera pentru angajați. Urmatorul pas este votul in plenul Camerei Deputaților, care este și camera decizionala. Ulterior, proiectul va merge la promulgare la președintele…

- Unui tanar de 19 ani i s-a facut rau chiar in timpul festivitaților de Ziua Marinei, la care participa și președintele Klaus Iohannis. Conform Antena 3, tanarul este transportat la Spitalul Județean Constanța. Ziua Marinei este sarbatorita in acest an atat in portul militar, unde are loc ceremonia oficiala,…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica ritmica, Alina Kabaeva, nu este nici amanta si nici sotia secreta a presedintelui rus, Vladimir Putin, astfel cei doi nu sunt un cuplu si nu au niciun copil impreuna, potrivit fostului membru al opoziției din Rusia și singurul deputat din Duma de Stat care a votat…

- Premierul Ungariei Viktor Orban a fost salvat de la inec de un jurnalist din Croația, care a postat, luni dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook, informația. Viktor Orban se afla in weekendul care a trecut cu soția pe litoralul croat, intr-un golf al insulei Vis de pe coasta Dalmatiei. Conform jurnalistului…