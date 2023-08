La Timișoara e spectacol! La Timișoara e spectacol! Primarul Fritz se lauda cu o realizare cu care nici primarul celei mai amarate comune din Romania nu s-ar lauda! Anume: a trasat pe un asfalt anteexistent un terenuș de baschet și a pus acolo doua panouri cu coșuri. Iar lauda este ca din nou “Baza Uszoda” este deschisa publicului! Timișorenii au reacționat imediat pe rețelele de socializare explicandu-i primarului necunoscator al Timișoarei, el netraind pe aceste meleaguri, ci venind in Timișoara din Germania abia in 2019, special pentru a candida, ca “uszoda” este un cuvand maghiar ce inseamna “ștrand”, acea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

