- Trenuri de calatori care asigura legatura regiunilor istorice Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea cu Alba Iulia vor purta nume simbolice de 1 Decembrie

- Binecunoscutul artist spaniol Paco Osuna este invitatul special al unei petreceri de neratat pentru amatorii de clubbing din vestul țarii, evenimentul din Timișoara urmand sa se desfașoare sub umbrela conceptului „Now Here“, inițiat de celebrul DJ in Ibiza. Cu o cariera de aproape 30 de ani, Paco Osuna…

- Iarna se apropie cu pași repezi. Pe Muntele Mic in Banat și in stațiunea Ranca din Gorj a nins pentru prima oara in acest sezon, iar drumarii deja au scos utilajele pentru a curața șoselele de zapada care s-a așternut in cateva ore. Platoul Bucegilor este acoperit de zapada weekendul acesta, iar ceața…

- Politistii si procurorii au descoperit sute de kilograme de canabis din trei culturi diferite in urma perchezitiilor de ieri la „ferma” de droguri din Bautar, judetul Caras-Severin. Procurorul DIICOT a dispus retinerea unui barbat pentru 24 de ore si s-a propus arestarea preventiva a banuitului pentru…

- COD GALBEN pentru Maramureș valabil din 27 octombrie, ora 12.00 pana in 27 octombrie, ora 23.00. In intervalul menționat, vantul va avea intensificari in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și la munte, cu viteze in general de 50…70 km/h, iar la altitudini mai mari de 1700 m de peste…

- Pompierii resiteni au intervenit in aceasta dimineata pentru a stinge un incendiu izbucnit la o anexa a societatii de transport public local. „Pompierii din cadrul Detașamentului Reșița au intervenit, in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu…

- Granita dintre Romania si Serbia s-a deschis, doar in acest weekend, pe raul Bega, dupa aproape 70 de ani. Mai multe ambarcatiuni au putut circula intre cele doua tari, iar duminica dimineata opt barci din Serbia erau ancorate la Timisoara, in zona centrala, in apropiere de Catedrala Mitropolitana.…

- SCMU Craiova a pierdut primul meci oficial disputat in acest sezon, in primul tur al Cupei Romaniei la baschet masculin! Formația pregatita de Vitaly Stepanovski a cedat in propriul fief in fața lui SCM Timișoara, scor 67-70, la capatului unui meci disputat, in care cele doua formații și-au imparțit…