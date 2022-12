Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul de Conservare Restaurare și Secția de Etnografie și Arta Populara din cadrul Muzeului Județean Mureș organizeaza, in perioada 5-11 decembrie 2022, un workshop național de restaurare lemn policrom. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Muzeului Județean Mureș, la workshop…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Reghin vor marca Ziua Naționala a Romaniei printr-un program artistic gazduit joi, 1 decembrie de Casa Municipala de Cultura "Dr. Eugen Nicoara" incepand cu ora 17. Foto: Asociația "Flori de pe Mureș" Vor urca pe scena soliștii și Orchestra Casei Municipale…

- Anul acesta, de Craciun, poți aduce un strop de fericire in viața celor care din cauza neajunsurilor nu mai reușesc sa vada „luminița de la capatul tunelului‟. Ce trebuie sa faci? Sa te alaturi campaniei umanitare „Craciunul acesta, daruiește din inima un strop de speranța!‟ organizata de Asociația…

- Primii 25 de ani de existența ai companiei Durkopp Adler SRL Sangeorgiu de Mureș au fost sarbatoriți sambata, 12 noiembrie, prin organizarea unui tur al fabricii și a unei Gale Aniversare care a avut loc in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș. Inființata in anul 1997 in cateva…

- Asociatia CSR Nest in parteneriat cu Asociatia „Our Lifetime" din Reghin, cu sprijinul Apelor Romane, au amplasat un dispozitiv Log Boom pe raul Mures, la Reghin, care serveste la colectarea deseurilor care plutesc la suprafata apei.„La Reghin acum avem un sistem modern care colecteaza si blocheaza…

- Curtea de Apel Brasov a suspendat a suspendat aplicarea Ordinului Ministrului Apelor, Padurilor si Mediului nr.2482/2022 privind aprobarea cotelor de recolta pentru specia cocos de munte, decizia pronuntata intr-un proces intentat de un ONG din Brasov fiind executorie. Ordinul semnat de ministrul Mediului…

- Initiativa se doreste a fi o invitatie catre autoritati si mediul privat pentru derularea unor programe si campanii de constientizare a necesitatii reducerii consumului de energie si deschiderii catre surse de energie curata. Presedintele asociatiei, Dumitru Chisalita, spune ca reducerea consumului…

- Polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Sighișoara efectueaza cercetari fața de un tanar de 23 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de refuz prelevare de mostre biologice. Potrivit IPJ Mureș, la data de 11 septembrie, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Sighișoara au oprit pentru control, pe strada…