La Teatrul Municipal Baia Mare: Spectacol de Florii cu Paula Seling Saptamana aceasta aduce doua noi spectacole in repertoriul Teatrului Municipal Baia Mare: ”Ce scrie pe semn?”, regia Eduard Bindiu și ”De Florii… Acasa”, regia muzicala Calin Ionce. ”Ce scrie pe semn?” este o coproducție a Teatrului Mnicipal Baia Mare cu Asociația Culturala Artspot și are programate doua premiere, astfel: prima are loc miercuri, 13 aprilie, iar a doua este programata joi, 14 aprilie, de la ora 19.00, la Sala Studio. Distribuția este formata din membrii trupei de teatru Artwist, coordonați de Eduard Bindiu: Anda Pop, Adriana Andronic, Ariana Vintila, Andrei Marc, Izabela Tsujimoto,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Duminica Floriilor marcheaza an de an intrarea Domnului in Ierusalim. Sub auspiciile sale, echipa Secției Revista a Teatrului Municipal Baia Mare celebreaza aceasta zi insemnata printr-un spectacol ce se incadreaza in categoria evenimentelor de neratat. In primitoarea atmosfera de "acasa", vocea și…

