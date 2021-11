La Târgul de Crăciun doar cu certificatul Covid și cu taxă! Bucurestenii vor avea doua targuri de Craciun in acest an. Accesul va fi permis doar cu certificatul verde si plata unei taxe. Dupa doi ani fara targ de Craciun, peste o luna bucurestenii vor avea doua. Insa cu taxa si nu pentru oricine, doar pentru cei vaccinati sau trecuti prin boala. Potrivit acestor reguli, primarul Capitalei, cel care organizeaza targurile, nu va putea participa. Intre timp, in oras, se monteaza luminitele de craciun. Doar locuitorii din sectorul 1 nu vor avea parte de o atmosefra de sarbatori. . Bucurestean: A fost trist, nu am avut ce cadouri sa ofer prietenilor.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

