Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al patrulea an consecutiv, raman inchise taberele școlare de la Poiana Pinului și Arbanași, din județul Buzau, tranformate la inceputul pandemiei in centre de carantina pentru pacienții infectați cu SARS-Cov 2.

- O școala generala din județul Alba, unde mai invața doar noua elevi, va fi modernizata printr-o investiție ce va primi finanțare prin PNRR. Școala este in una dintre cele mai sarace comunitați din Romania.

- Performanțele atleților careieni antrenați de prof.Florin Turcu, elev al renumitului prof.Ioan Marneanu, au depașit de mult timp granițele județului. Atleții careieni cuceresc pe banda rulanta titluri de campioni și vicecampioni la categoria lor de varsta. Ultima performanța este de data recenta. In…

- Spectacolul „Dovedeste - o poveste virala”, in regia lui Eugen Jebeleanu, productie a Teatrului pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu, va fi jucat pe 23 mai, pe scena Teatrului National Sloven din Maribor, in cadrul celei de-a 58-a editii a Festivalului de Teatru de la Maribor, potrivit news.ro.Spectacolul…

- Este alerta medicala, in acest moment, in mai multe spitale din Romania. Zeci de persoane ajung zilnic in camerele de garda cu boli eruptive și alergii specifice acestui sezon. Cadrele medicale de specialitate atrag atenția ca primesc in fiecare zi, zeci de copii cu rujeola și adulți infectați cu varicela.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, la Iasi, unde a vizitat Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria", ca infrastructura spitaliceasca din Romania are nevoie de investitii si de dotari la cele mai inalte standarde. El a menționat ca au fost semnate contracte de finantare pentru opt…

- Asociația Act for Tomorrow, una dintre cele mai relevante organizații neguvernamentale de mediu din Romania, a fost premiata in cadrul categoriei „Cel mai verde ONG al anului”, la IAA Olive Crown Awards 2023. Competiția internaționala pentru excelența creativa in comunicarea asupra durabilitații, organizata…

- Marele maestru Liviu-Dieter Nisipeanu va juca din nou pentru Romania, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Sah, pe pagina sa de Facebook, intr-o postare in care precizeaza ca transferul a fost oficializat de catre FIDE.Nisipeanu (46 ani) a ajuns in 1999 in semifinalele Campionatului Mondial de sah…