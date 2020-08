La Stampa: ​​Declinul ireversibil al monarhiilor din Europa Juan Carlos care fuge din Spania. Elisabeta rezistând în Marea Britanie. Scandinavii care dispar. Tinerii care renunța la privilegii: platesc taxe și-si iau singuri mâncarea din frigider. Stiluri diferite și un singur destin: pierderea puterii ca singura cale de a supraviețui, scrie cotidianul italian La Stampa, preluat de Rador. Monarhiile din parta aceasta a lumii par a avea în acest secol o pozitie destul de sigura: de la începutul anului 2000 si pâna în prezent, doar doua din întreaga lume au cazut, cea din Samoa și cea a Nepalului. Prima a devenit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romaniei i s-au redus fondurile nerambursabile de la 21 miliarde euro la 12 miliarde euro Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica , a transmis marți, intr-un comunicat de presa, ca Romania nu a fost luata deloc in calcul la o serie de alocari privind politica de coeziune și politica agricola comuna,…

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea coronavirusului de tip nou, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban, informeaza Reuters. Conform noilor reguli, cetatenii unguri care revin…

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea coronavirusului de tip nou, in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban, informeaza…

- Cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas. Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin din tari "galbene",…

- Potrivit cifrelor preliminare publicate astazi, de Comisia Europeana , numarul persoanelor care și-au pierdut viața pe drumurile din UE in 2019 este mai mic decat cel din anii precedenți. Se estimeaza ca 22 800 de persoane au murit intr-un accident rutier anul trecut, cu aproximativ 7 000 de decese…

- O asociatie sustinuta de Comisia Europeana a intocmit o lista cu regiuni turistice, in care riscul de imbolnavire de COVID-19 este considerat redus. Aici se gasesc destinatii din Grecia, Portugalia, Croatia, Muntenegru, Polonia, Malta, Finlanda, Georgia, Austria, Slovenia, Lituania, Letonia, Finlanda…

- Romania, pe lista celor 19 țari din care Grecia accepta turiști, de la 15 iunie Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si…

- Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania, Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia, informeaza site-ul greekcitytimes.