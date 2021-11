Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi a fost transferat, astazi, un nou-nascut infectat cu Sars CoV-2. Bebelusul, in varsta de sapte zile, a fost transferat de la Maternitatea „Elena Doamna”. Purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Lavinia Ionescu, a declarat ca mama bebelusului este pozitiva…

- Numarul cazurilor de COVID-19 depistate in judetul Iasi este in scadere, insa numarul deceselor se mentine la un nivel ridicat. In weekendul care a trecut au fost confirmate 466 noi cazuri – 260 au fost raportate sambata, iar 206 au fost raportate duminica. In ultimele doua zile si-au pierdut viata…

- Medicii spun ca mama nu era vaccinata, asa cum se intampla cu circa 90% dintre cazurile care ajung la maternitate. In ultimele zile, la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi au fost internati la Sectia de Terapie Intensiva sapte copii.

- Un bebelus s-a nascut infectat cu SARS-CoV-2 la o maternitate din Iasi. Cazul este o premiera, spun medicii care nu au mai intalnit aceasta situatie de cand ingrijesc gravide, unele din ele confirmate cu COVID-19. Potrivit medicului Razvan Socolov, sef sectie Obstretica Ginecologie de la Maternitatea…

- Edi Iordanescu este infectat cu Covid-19 și se afla in izolare. Antrenorul FCSB se simte bine și, cel mai probabil, va duce boala „pe picioare”. Antrenorul FCSB a fost testat pozitiv cu noul coronavirus și a intrat in izolare, scrie news.ro, care citeaza digisport . Potrivit primelor informații, Edi…

- Un bebeluș a fost abandonat in spital. El este internat de aproximativ doua saptamani Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași, iar nimeni nu a venit sa se intereseze de starea lui de sanatate. Baiețelul a fost adus de la un spital din Bacau de catre o bunica, insa de atunci…

- Soluția gasita de medicii ieșeni este externarea și tratarea la domiciliu a cazurilor mai ușoare. Extinderea secției ar aduce restrangerea activitații pediatrice. Managerul Spitalului de Copii, Alina Belu, spune ca bolnavii cronici nu vor mai fi internați. Situația la ATI COVID-19 este sub control.…

- In contextul creșterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, medicii de la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie „Elena Doamna” din Iași recomanda femeilor insarcinate vaccinarea anti Covid 19. Maternitatea, aflata in subordinea CJ, are un Centru de vaccinare unde pacientele pot primi atat…