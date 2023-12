Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate, a vizitat duminica Spitalul Judetean Botosani, unde afirma ca a descoperit „imagini infioratoare” din vestiarele „insalubre” unde se schimba personalul medico-sanitar. „La Botosani, sub patronajul Consiliului Judetean, colcaie…

- Tribunalul Suceava a admis astazi, in parte, solicitarea DNA de arestare preventiva a 11 persoane din dosarul angajarilor trucate de la Spitalul Județean Botoșani. ”In parte”, adica s-a dat curs cererii pentru 10 persoane și a fost respinsa pentru una singura.

- Caz incredibil instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, care au dispus trimiterea in judecata a unui medic specialist oncolog, cercetat in stare de control judiciar pentru savarsirea infracțiunii de luare de mita in forma continuata, 280 acte materiale. „Inculpata, in calitate…

- Blocul National Sindical solicita Guvernului sa trateze cu seriozitate revendicarile Federatiei Nationale Ambulanta si sa vina cu solutii imediate pentru incetarea protestului din serviciile de ambulanta, conform unui comunicat al BNS, preluat de Agerpres. „Blocul National Sindical (BNS) isi exprima…

- – Mai intai ați practicat medicina de urgența, la jumatatea carierei v-ați schimbat specialitatea și ați devenit medic anestezist, ați coordonat echipa din Neamț de prelevare organe pentru transplant, dupa incendiul din secția ATI, din 14 noiembrie 2020, ați dat concurs și ați ajuns medic șef al secției…