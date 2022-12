La SJU Gorj, a fost redeschis Centrul de Vaccinare Anti Covid 19

Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 22 ani, care a fost injunghiata la inceputul lunii noiembrie in centrul municipiului Miercurea-Ciuc, a decedat, in urma cu cateva zile, la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea-Ciuc, iar fostul sau concubin, acuzat de comiterea faptei, va fi judecat pentru omor. Fii la curent…

- Un judecator din Pitești a murit dupa ce și-ar fi injectat benzina in vene. Barbatul a fost dus in stare grava la Spitalul Județean din Pitești și a murit in timp ce era transferat de acolo la o unitate medicala din București, conform presei locale . Magistratul, Gabriel Apostol, a fost gasit de familie…

- In perioada 3- 7 noiembrie, la Novaci, jud Gorj, Asociatia Scout Society din Targu-Jiu impreuna cu partenerii din Austria- IEC, Croatia –Outward Bound Croatia , Slovenia – Center for School… Articolul Asociatia Scout Society din Targu-Jiu, training Sport2outdoor apare prima data in Stiri Gorj .

- Doctorița Liliana Berca, de la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru luare de mita. Medicul specializat in diabetologie ar fi primit bani și bunuri de la cel puțin 20 de pacienți, ca sa-i trateze. Ieri, achetatorii au facut percheziții atat in secția…

- FOTO: S-a redeschis Compartimentul TBC complet reabilitat al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud In cadrul proiectului de reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 si cofinanțat de Consiliul Judetean Alba, a fost dat in functiune…

- In cadrul proiectului de reabilitare energetica a Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 si cofinanțat de Consiliul Judetean Alba, a fost dat in functiune Compartimentul TBC, dupa o lunga perioada in care acesta nu a fost funcțional. Complet reabilitat,…

- Mitropolitul Andrei Andreicut a pus, joi, piatra de temelie pentru Centrul de Ingrijiri Paliative Pediatrice „Sfantul Hristofor”, spital inființat sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Vadului, Feleacului și Clujului.

- Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia va oferi, incepand de astazi, 26 septembrie 2022, pacientelor care nasc in cadrul unitații medicale o fotografie cu bebelușul – prima din viața sa. Fotografia va fi proiectata pe un material de tip fluturaș/pliant care va contine și datele personale și medicale…