Demisia lui Aurelian Paduraru din funcția de comisar general al Garzii Naționale de Mediu da naștere multor semne de intrebare in legatura cu numele celui care va fi numit in aceasta funcție. Situația este puțin complicata de contextul negocierilor pentru stabilirea structurii viitorului guvern și a algoritmului politic in baza caruia vor fi imparțite ministerele intre partidele din coaliție, care ar putea aduce unele schimbari și la nivelul unor structuri guvernamentale cum este și Garda Naționala de Mediu. Dar, cel puțin deocamdata nu sunt probleme in ceea ce privește Ministerul Mediului, care…