Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry a fost angajat intr-o funcție de conducere la un startup din Silicon Valley axat pe coaching și sanatate mintala.Ducele de Sussex va deveni directorul de impact al BetterUp Inc., companie de coaching și sanatate mintala aflata pe val, potrivit digi24.

- Printul Harry vorbeste despre "golul interior urias" lasat de pierderea mamei sale, Diana, in 1997, in prefata unei carti adresata copiilor lucratorilor sanitari, care si-au pierdut parintele sau o fiinta draga in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza sambata ziarul The Times, citat de EFE. Ducele…

- Printul Harry, care a socat Marea Britanie anul trecut cand el si sotia sa Meghan au anuntat ca renunta la atributiile regale, i-a declarat celebrei realizatoare de televiziune americane Oprah Winfrey ca se temea de faptul ca istoria s-ar putea repeta, relateaza luni Reuters, potrivit AGERPRES.…