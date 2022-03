Stiri pe aceeasi tema

- In contextul majorarii inflației, statul este obligat sa majoreze Indicatorul Social de Referința (ISR), ceea ce inseamna ca toate veniturile calculate in funcție de acest reper se maresc, de la 1 martie. Vestea ca romanii vor primi mai mulți bani de luna viitoare este imbucuratoare, insa nu sunt sume…

- Este o saptamana de foc pentru coaliția de guvernare. Premierul i-a cerut ministrului Virgil Popescu soluții pentru criza energie, care vor fi prezentate in Guvern și in coaliție. Daca PSD nu ar fi de acord cu aceste masuri, este posibil chiar sa iasa de

- Gabriela Firea ar urma sa preia șefia Ministerului Muncii, deși Guvernul a dat initial asigurari ca Marius Budai nu va fi schimbat din functie, sustin mai multe surse politice pentru B1tv.ro. Potrivit acelorași surse, Firea ar avea deja susținerea PSD pentru noua funcție de Ministru al Muncii, fiind…

- Coalitia de guvernare este la un pas sa se destrame. Presedintele PSD a cerut o sedinta de urgenta, dupa ce prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca liberalii trebuie sa se gandeasca la scoaterea social-democratilor de la putere.

- Nord Stream 2, gazoductul care va transporta gaze din Rusia in Germania pe sub Marea Baltica, a creat deja neințelegeri intre Germania și SUA și a semanat discordie in Europa. Acum, pe masura ce se inmulțesc temerile occidentale ca Rusia condusa de Vladimir Putin va ataca Ucraina, gazoductul a devenit…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), este de parere ca actuala coaliție de guvernare va mai rezista cel puțin doi ani. „Nu se rupe coaliția nici anul acesta și nici anul viitor”, a spus Dincu la Digi24, raspunzand pe aceasta tema. Intrebat daca vor candida impreuna la alegerile din 2024, Dincu a…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca social-democrații și-au aratat „forța politica” și „responsabilitatea” prin intrarea la guvernare. „Va fi un an greu. Prin determinare cred ca il vom depasi cu bine. Coalitia s-a dovedit eficienta, in doua saptamani am avut un…

- L. certificatului verde ar urma sa fie discutata in coaliția de guvernare Liderii coalitiei de guvernare vor continua discutiile asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul viitor si asupra proiectului referitor la certificatul verde COVID la locul de munca. În sedinta coalitiei…