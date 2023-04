La Rus, pregătiri pentru „Ciocota”: peste o mie de ouă urmează să fie sparte Unii spun ca „Ciocota” din Rus este un obicei, alții cred ca este doar o modalitate prin care satenii se simt bine, se bucura de sarbatorile pascale, iar pentru alții a devenit o distracție. Cert este ca „Ciocota” va avea loc și in acest an. Momentul spargerii oualor vopsite va avea loc in fața bisericii din centrul de comuna, dupa ieșirea din biserica. Fiecare concurent vine cu un coș plin cu cel puțin 20 – 30 de oua. An de an sunt zeci de concurenți. Anul trecut, ne-a povestit primarul… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

