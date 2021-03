La Rotonda de la Scara Cascadelor din Parcul Valea a fost restabilit iluminatul decorativ

Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de infecție cu Covid-19 a fost indentificat la Primaria Chișinau. Anunțul a fost facut de catre primarul Ion Ceban, care susține ca printre randurile angajaților primariei se atesta foarte multe cazuri de imbolnavire, unele dintre ele - complicate.

- In Republica Moldova a fost confirmata in mod oficial prezența tulpinii britanice de coronavirus. Anunțul a fost facut de primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a decarat ca reprezentanții Ministerului Sanatații au confirmat prezența noii tulpini britanice de coronavirus in Republica Moldova.…

- Astazi a fost redeschisa circulația rutiera pe strada Maria Cebotari, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant - 31 August 1989, pentru a decongestiona traficul rutier in zona centrala. Anunțul a fost facut de catre primarul general al capitalei, Ion Ceban.

- Ghereta din sectorul Ciocana in care se vand fructe și legume, deținuta de vicepretorul sectorului Ciocana, Elena Triboi, a fost evacuata in aceasta dimineata. Anunțul a fost facut de catre primarul Capitalei, Ion Ceban, in cadrul ședinței serviciilor municipale.

- In scuarul ,,Mihai Eminescu” din centrul capitalei au fost instalate mese de șah. Anunțul a fost facut de edilul capitalei, Ion Ceban, care a vizitat locul și s-a aratat mulțumit de rezultat. „Pentru a păstra tradiţia, am decis ca in scuarul ,,Mihai Eminescu” să amplasăm mese moderne de şah, plus…

- Autoritațile capitalei susțin proiectele inovative și propun tuturor doritorilor sa depuna dosarele de finanțare in cadrul Programului Bugetul Civil in municipiul Chișinau, ediția 2021. Anunțul a fost facut de primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, pe pagina sa de pe rețelele de socializare.…

- Inca opt troleibuze noi vor aparea in curand pe strazile Capitalei. Anuntul a fost facut de catre primarul de Chisinau, Ion Ceban, pe pagina sa de Facebook. Lotul de vehicule achizitionat din Minsk urmează a fi asamblat la atelierul Regiei Transport Electric.

- Un lot de 8 troleibuze clasice, de ultima generație, cumparate de la uzina din Minsk, au ajuns la Chișinau și urmeaza sa fie asamblate la Atelierul de reparații al I.M. „Regia Transport Chișinau”. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban, precizand ca in cel mai scurt timp vor fi scoase…