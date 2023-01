La români nu, la francezi și nemți da. Scandalul neonicotinoidelor Romanii n-au voie la neonicotinoide, dar nemții și francezii se pare ca da. In urma cu cateva zile, Curtea de Justitie Europeana a decis ca derogarile la neonicotinoide sunt nelegale, iar statele membre UE nu au voie sa aprobe folosirea semintelor tratate cu aceste substanțe, ceea ce pune Romania in imposibilitatea de a mai putea sa produca practic porumb și floarea soarelui. Frustarea este cu atat mai mare, cu cat Romania este in topurile UE la aceste doua culturi. In același timp, nemților și francezilor, li se permite utilizarea neonicotinoidelor la cultura de floarea soarelui, potrivit informațiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

